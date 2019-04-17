رياضة | فالفيردي يُعلق على تألق "ميسي" واحتفال "كوتينيو" أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُعلق على تألق "ميسي" واحتفال "كوتينيو" أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني على تأهل فريقه للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي للبطولة.

وقال "فالفيردي" في تصريحات عقب المباراة: " ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﻴﺴﻲ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻜﺬﺍ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ".

وأضاف : "ﻫﺬﻩ هي ﻃﺮﻳﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺐ، ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻻ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ".

وتابع: "نحن ﻓﻲ ﻧﺎﺩٍ ﻣﺘﻄﻠﺐ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺯ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻧﻠﻌﺐ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺐﺀ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﻨﻘﺪ، ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ".

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وأردف: "ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻭﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻳﺴﺠﻞ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻜﻠﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ".

وعن ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ قال : "ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻔﺘﺔ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ، ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ، ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﻪ".

وواصل فالفيردي تصريحاته قائلًا: "ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺸﻲﺀ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﻏﺪًﺍ".

واختتم تصريحاته: " تم إقصاء كريستيانو، هل سيكون الأمر جيد للسداسيه؟ لن أتحدث عن أسما۽، أركز أكثر على الفرق, يوفنتوس ليس هناك ولكن هناك أياكس، لا أعرف إذا كانت هذه ميزة بالنظر إلى ما يفعله أياكس".