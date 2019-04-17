رياضة | سولسكاير يفاجئ ميسي بهذا التصريح!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يفاجئ ميسي بهذا التصريح! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النرويجي "سولسكاير" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني.

وقال "سولسكاير" في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم: " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ".

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وأضاف: "ميسي لاعب ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ، هو ﻭﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﻻﻋﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﻴﺴﻲ ﺃﻇﻬﺮ ﺟﻮﺩﺗﻪ".

وحسم برشلونة تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

