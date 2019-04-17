رياضة | رد فعل غير متوقع من ميسي بعد خروج رونالدو من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غير متوقع من ميسي بعد خروج رونالدو من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مساعده فريقه يوفنتوس الإيطالي في تخطي عقبه أياكس أمستردام الهولندي ليودع الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم بالخسارة على ملعب أليانز ستاديوم بهدف مقابل هدفين لحساب مباريات الإياب.

في الوقت الذي تمكن فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين وقيادة برشلونة للوصول إلى الدور نصف النهائي بثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد ليكرر البلوجرانا فوزه ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب الأولد ترافورد.

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وفي تصريحات صحفية عقب المباراة صرح ميسي بسؤاله عن خروج الدون أن البطولة ستفقد فريق كبير مثل يوفنتوس كما أنها ستخسر لاعب كبير بحجم رونالدو وما حدث للبيانكونيري يؤكد صعوبة المنافسة هذ االموسم ولا يوجد فريق سهل وآخر صعب.

وعن الفريق الذي يرغب في مواجهته أكد ميسي أن أياً من الفريقين سيصل إلى الدور المقبل يعتبر فريق كبير وسوف يحضر الفريق جيداً للظهور إلى الدور النهائي.