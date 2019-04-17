رياضة | هوسكورد تختار أسوء لاعب في مباراة يوفنتوس وأياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوسكورد تختار أسوء لاعب في مباراة يوفنتوس وأياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور ربع النهائي وذلك بعد سقوطه على أرضه ووسط ميدانه بهدف مقابل هدفين على يد أياكس أمستردام الهولندي في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب أليانز ستاديوم.

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وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لشبكة " هوسكورد " البريطانية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أكد أن فيديركو بيرنارديسكي أسوأ لاعب شارك في صفوف البيانكونيري وحصل على تقييم لم يتخطى 5.9 درجات من 10.

في المقابل نال البوسني ميراليم بيانيتش أعلى تقييم في فريقه بعد الدور الكبير الذي لعبه في وسط الملعب من خلال التمرير لزملائه وقطع بعض الهجمات المرتدة الخطيرة التي مارسها الفريق الهولندي ووصلت نسبة تقييمه إلى 7.8 من 10 درجات.