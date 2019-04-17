رياضة | نجم برشلونة عقب تخطي مانشستر يونايتد: لا نفكر في الثلاثية حاليًا!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة عقب تخطي مانشستر يونايتد: لا نفكر في الثلاثية حاليًا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كليمنت لينجليت نجم برشلونة الاسباني عن سعادته بتأهل فريقه إلي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي البطولة.

: وقال "لينجليت" في تصريحات عقب المباراة: "أول 10 دقائق من المباراة كانت مهمة جداً بالنسبة لنا، لقد عانينا كثيرا، ولكن عانينا من دون استقبال اي هدف".

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واضاف: " نحن سعداء للغاية، ولكن لن نتحدث عن الثلاثيه، من الصعب جداً الحصول عليها علينا اولاً الفوز بالمباريات القادمة وبعد ذلك الحديث عن الثلاثيه".

وحسم برشلونة تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.