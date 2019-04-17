رياضة | عاجل.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي قبل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رسميا على إمكانية إقامة مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل بدون جمهور.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي: "فوجئت إدارة النادي الأهلي باتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس ) واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره".

وتابع: "الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية".

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ومن جانبه قام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

وأضاف ان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة خاصة وان مصر تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم ٢٠١٩ في يونيو القادم.