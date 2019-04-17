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رياضة | أول رد فعل من ميسي بعد خروج رونالدو من دوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من بعد خروج رونالدو من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ليونيل ميسي نجم عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة بأنهم مستعدين لمواجهة أي خصم.

وفي نفس الإطار، ودع البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد خسارة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وعن مواجهة في الدور قبل النهائي، قال ميسي :"يوفنتوس خرج قبل قليل وهذا يُبيّن صعوبة المنافسة بشكلٍ عام وسنكون مستعدين لمواجهة أي خصم".

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وأضاف : "الطريقة التي بدأنا المباراة فيها لم تكن جيدة، من الجيد أننا تداركنا ذلك وسنكون مستعدين لكل شي".

وبسؤاله عن خروج رونالدو أن البطولة ستفقد فريق كبير مثل يوفنتوس كما أنها ستفيد لاعب كبير بحجم رونالدو وما حدث للبيانكونيري يؤكد صعوبة المنافسة هذ االموسم ولا يوجد فريق سهل وآخر صعب.

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "ظهرنا بشكلٍ مميز في لقاء اليوم، سيطرنا وتمكننا من تسجيل الأهداف، هي خطوة مميزة نحو الأمام".

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