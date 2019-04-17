رياضة | أسوان يمدد تعاقده مع مجدي عبد العاطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يمدد تعاقده مع مجدي عبد العاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة أسوان برئاسة عبدالله صلاح تجديد تعاقده مع مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق بالدوري الممتاز بعد نجاحه في الصعود بالفريق لدوري الكبار مرة أخري.

ووقع مجدي عبد العاطي على عقود التجديد مع أسوان في جلسة جمعته مع صلاح عبد الله رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ مجدي عبد العاطي الاستعداد للدوري الممتاز عقب ختام منافسات دوري القسم الثاني بمواجهة مركز شباب ناصر ملوي يوم الخميس المقبل.