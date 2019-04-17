رياضة | أبو تريكة يعلق على تأهل برشلونة وبراعة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تريكة يعلق على تأهل برشلونة وبراعة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا في الدقيقة ال16، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 20 من الشوط الأول، واختتم فيليب كوتينهو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

وقال محمد أبوتريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورت: ميسي دليل على وجود اله في هذا العالم! للناس الغير مؤمنين هذا اكبر دليل ان الله خلق هذه الموهبة.