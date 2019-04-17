رياضة | دي ليخت أفضل لاعب في مباراة أياكس أمستردام ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت أفضل لاعب في مباراة أياكس أمستردام ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب الفريق الأأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه فريق نادي يوفنتوس الإيطالي لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي إحتضنها ملعب إستاد أليانز ستاديوم.

ونشرت شبكة " هوسكورد " البريطانية الشهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائمة بتقييم اللاعبين الذي شاركوا في اللقاء ونجح قائد الفريق الهولندي في الحصول على أعلى تقييم وصل إلى 8.1 من 10.

ويأتي ذلك التقييم الكبير وحصول دي ليخت على الجائزة بسبب المستوى الكبير الذي قدمه وتسجيله هدف الفوز لفريقه من ضربة رأس مركزه سكنت شباك تشيزني حارس مرمى البيانكونيري.

وكان أياكس قد وصل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف بعد نهاية مباراة الذهاب على ملعب يوهان كرويف أرينا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.