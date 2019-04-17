رياضة | تركي آل الشيخ: النسخة الثانية من البطولة العربية ستحمل مسمى جلالة الملك محمد السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: النسخة الثانية من البطولة العربية ستحمل مسمى جلالة الملك محمد السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز اف سي، عن مفاجأة جديدة بشـأن البطولة العربية في نسختها القادمة 2019 - 2020.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".

وتنتظر الجماهير العربية نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الخمس المقبل بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، على ملعب هزاع بن زايد.