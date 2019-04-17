اونلاين | رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

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رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

الكرة الجميلة ستكون حاضرة وبقوة في ملعب الدراجاو الذي يحتضن مباراة ليفربول وبورتو اليوم الاربعاء بث مباشر كورة لايف في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

الحكاية تبدو مذهلة لنجمنا المصري محمد صلاح الذي توهج في ملعب الأنفيلد منذ ساعات حينما سجل هدفا من أروع الأهداف في شباك تشيلسي لتخرج مباراة يوم الأحد الماضي بفوز ليفربول بهدفين دون رد ويعود لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي.

رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الانفيلد يوم الثلاثاء قبل الماضي انتهى بفوز الريدز بثنائية بيضاء ، قبل أن يرحل اليوم لمواجهة واحدة من أهم وأشرس الفرق على ملعبه.

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رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

ونجح ليفربول في تخطي عقبة كبيرة في دور الستة عشر عندما حقق زملاء صلاح فوزا كبيرا على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

وعلى الجانب الآخر، كان زملاء الدولي الإسباني المخضرم إيكر كاسياس حقق ريمونتادا رائعة على روما الإيطالي بعد الخسارة في الاوليمبيكو بهدف مقابل هدفين، وقلب الطاولة الدراجاو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رابط HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو Liverpool بث مباشر اليوم الاربعاء 17-4-2019 يلا شوت يوتيوب

ويسعى يورجن كلوب لقيادة فريقه ليفربول لنهائي المسابقة الأوروبية والتتويج بها بعد أن كان قريبا منها العام الماضي لكن ريال مدريد حسم اللقب في النهائية.