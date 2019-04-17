اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

يواجه توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، نظيره فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، يوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - برناردو - سترلينج.

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خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

بينما يأتي التشكيل المتوقع لتوتنهام :-

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفاليد - سانشيز - روز.

خط الوسط : سيسوكو - كريستيان ايريكسن - وينكس - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون هيونج.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت اليوم 17-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في دوري ابطال اوروبا HD

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.