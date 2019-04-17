ننشر القصة الكاملة لإيقاف مخرجة لقاء الزمالك وأغادير

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جدل كبير أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تغاضي إيناس عثمان مخرجة لقاء الزمالك وأغادير عن إعادة اللقطة التي طالب فيها الضيوف باحتساب هدف بدعوى تخطي الكرة خط المرمى

خطفت إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي فاز بها الأول بهدف نظيف، الأنظار على مدى الـ48 ساعة الماضية. بعدما وجهت اتهامات للمخرجة برفض إعادة اللقطة التي طالب فيها لاعبو الفريق المغربي باحتساب هدف لصالحهم، بدعوى أن الكرة تخطت خط المرمى. وأثارت اللقطة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت الجماهير المغربية اتهامات للمخرجة بالتحيز لصالح الزمالك، بعدها فوجئ الجميع بإيقاف المخرجة وتحويلها للتحقيق.

البداية شهدت الدقيقة 83 في مواجهة الزمالك ونظيره حسنية أغادير، في إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فرصة خطيرة للفريق المغربي، الذي حصل على ركلة حرة مباشرة، نفذت داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض، شتتها الدفاع قبل أن ترتد إلى لاعبي الضيوف، الذين سددوا كرة قوية. الكرة التي سددها لاعب

البداية شهدت الدقيقة 83 في مواجهة الزمالك ونظيره حسنية أغادير، في إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فرصة خطيرة للفريق المغربي، الذي حصل على ركلة حرة مباشرة، نفذت داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض، شتتها الدفاع قبل أن ترتد إلى لاعبي الضيوف، الذين سددوا كرة قوية. الكرة التي سددها لاعب فريق حسنية أغادير، تسببت في جدل واسع، وسط شكوك حول عبور الكرة خط المرمى، بعدما تصدى لها محمود جنش، قبل أن يعترض لاعبو الضيوف، ولم تقم إيناس عثمان مخرجة المواجهة بإعادة اللقطة المشكوك فيها. دفاع بعد نهاية المباراة، خرجت إيناس عثمان لتدافع عن نفسها، عبر قناة صدى البلد، وقالت إن إيقاع اللقاء كان سريعا للغاية عقب اللقطة التي شهدت الجدل، ولم تتمكن من إعادتها، وعندما تمكنت من ذلك فعلتها، مع تأكيدها أن الكرة لم تتخط خط المرمى. هجوم عنيف خرج عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عبر قناة النادي، وشن هجومًا على إيناس عثمان مخرجة لقاء الزمالك وحسنية أغادير، قبل أن يتهمها إبراهيم المنيسي بانتمائها لنادي الزمالك، كأنها إشارة دق طبول الحرب، حيث بدأت اللجان الإلكترونية شن هجوم شرس على مخرجة التليفزيون المصري بدعوى أنها زملكاوية ونجلة تحسين عثمان نجم الزمالك السابق، في حين أنها نجلة حافظ عثمان نائب رئيس التليفزيون السابق. Advertisements تحويل إلى التحقيق هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون والمشرف على البرامج الرياضية أكد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ايقاف إيناس جاء لأنها افتقدت المهنية خلال نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير، وتجاهلت إعادة لقطة مؤثرة، وهو ما أغضب كل من شاهد المباراة. وواصل: "هذه لم تكن المرة الأولى التي نتخذ فيها قراراً بإحالة مخرج داخل ماسبيرو للتحقيق، لأن المخرج افتقد للمهنية، حيث يتم إيقاف المخرج لحين التحقيق معه". وتابع: "الجميع شاهد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، عندما قال خلال تحليله للمباراة، إن أسوأ ما في اللقاء هو المخرج الذي تجاهل إعادة اللقطة التي اعترض عليها لاعبو أغادير". واختتم رشاد: "نستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا، ولا بد أن يكون الجميع على قدر المسئولية، خاصة أننا شاهدنا الجماهير المغربية غاضبة من مخرج اللقاء، الذي تغاضى عن إعادة اللقطة المؤثرة". رد المخرجة فجرت إيناس عثمان مخرجة المواجهة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، مفاجأة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إخطارها أو إبلاغها بأي شيء حتى الآن. وكشفت إيناس في تصريحاتها أنها تلقت تهديدات من ألتراس أهلاوي، الذي قام بشحن المسئولين والجماهير لعمل حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، قائلة: "أقسم بالله أنا لست زملكاوية، وباشجع الأهلي ومتعصبة، وما حدث ليس متعمدًا من الأساس". وأوضحت: "أنا لست الحكم، الذي لم يحتسب الهدف، وأحب أن أوجه سؤالا للمسئولين هل لو أعيدت اللقطة في الحال سيحتسبها الحكم؟.. اللعب كان ساريا والأهم هو استكمال بث اللقطات المباشرة، وعندما أتيحت الفرصة قمت بإعادة اللقطة مرتين". واختتمت: "الأهلي ليس طرفًا في المباراة، حتى يتم الهجوم عليَّ عبر قناة الأهلي، وعدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، اللذين خصصا برنامجهما لشحن الجماهير ضدي، للأسف الشديد، التليفزيون يأخذ قرارات، حسب ردود أفعال السوشيال ميديا ولم يقف أحد بجوارنا لحمايتنا من هذا الهجوم، بل يتم إيقافنا".

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