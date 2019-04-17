ردا على جمهور الأهلي..نجوم الزمالك: إحنا أكبر من كده

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غضب شديد انتاب جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق فيديو لايف على صفحته الشخصية عبر فيسبوك وأشار فيه بالخمسة

جدل واسع وحالة غضب شهدتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جماهير النادي الأهلي، بعد التصرف الذي أقدم عليه عدد من نجوم الزمالك السابقين وإشارتهم بالخمسة عقب مباراة كرة قدم خماسية، أقيمت في ملاعب النادي بميت عقبة، ونشر اللاعبون عبر حساباتهم على الفيسبوك، صورا جماعية يشيرون فيها بالخمسة، ما اعتبره الأهلاوية كناية عن سقوط فريقهم بخماسية أمام صن داونز، ليودع على أثرها منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، بعد أن فشل في معادلة النتيجة في مباراة الإياب.

بداية الأزمة نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق «لايف» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مع عدد من نجوم القلعة البيضاء السابقين، يشيرون فيه برقم خمسة، قبل أن يحذفه، وينشر صورة تجمع اللاعبين وهم يشيرون فيها بأصابعهم الخمسة. بعدها انتابت جماهير الأهلي نوبة غضب شديدة مما حدث،

بداية الأزمة

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق «لايف» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مع عدد من نجوم القلعة البيضاء السابقين، يشيرون فيه برقم خمسة، قبل أن يحذفه، وينشر صورة تجمع اللاعبين وهم يشيرون فيها بأصابعهم الخمسة.

بعدها انتابت جماهير الأهلي نوبة غضب شديدة مما حدث، واتهموا نجوم الزمالك بزيادة التعصب بين جماهير الناديين، وإثارة الفتنة في وقت اشتعلت فيه المنافسة على لقب الدوري، بعدما صعد الأهلي لصدارة جدول الترتيب وتراجع الزمالك للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

وظهر في الصورة والفيديو عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين، من بينهم «خالد الغندور - طارق يحيى - طارق مصطفى - نادر السيد - أحمد عبد الرؤوف - أيمن عبد العزيز - عبد الستار صبري».

توضيح

نشر خالد الغندور مجدداً عبر حسابه على الفيسبوك عدة صور للاعبي الزمالك وهم يشيرون بأصابعهم بأرقام أخرى غير الخمسة، وعلق قائلًا: "دي نفس الصور قبل كده كسبنا فرق 2 أو فرق 1 وصور دائماً بنعملها، ولما كسبنا 5 عملنا نفس الصورة، لكن مش مشكلتنا الناس تفهم غلط، ونادر السيد ابنه مواليد 2003 كسب الأهلي 5-0 وهو حارس المرمى، وعملنا لايف واتريقنا على فريق كابتن طارق يحيى الخاسر، لكن للأسف الناس عايزة تفهم على مزاجها، وكل الفرق اتغلبت 5 و6 ومنتخب مصر اتغلب 6، والمشكلة عندكم وعند الصفحات والصحفيين".

وواصل: "الأهلاوية اللي كتبوا عن الموضوع وأنا نزلت لايف وصور ولما لقيت الناس فهمت غلط شلت اللايف والصور، وكتبت كل الاحترام لأصدقائي. وعلى فكرة فيه ناس تمنت هزيمة الزمالك، وصحفيين اتريقوا على الزمالك ولاعب دولي تمنى هزيمة الزمالك على الهواء، والكابتن التاريخي شتم الزمالك بلفظ قذر، وكان فيه ناس تدافع عنهم وشايفين الموضوع عادي. واحنا لما نلعب خماسي ولم نتكلم أبدا عن الأهلي، الناس تهاجم وخلاص بلا فهم، ومنتهى الحساسية من موضوع مش موجود أساسا إلا في خيالكم. وعلى فكرة معانا لاعبين من الترسانة والمقاولون والمحلة والحرس، وكلنا بنهزر مع بعض في مباراة خماسي يا متعلمين يا بتوع المدارس".

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وخرج طارق يحيى عبر حسابه الشخصي عبر صفحته على الفيسبوك وأكد أن الأمر يوجد به سوء تفاهم، وأن القصة الحقيقية هي إشارة كل فريق بالفارق الذي فاز به، وليس غرضها أي سخرية من خسارة الأهلي، قائلًا: "علشان الناس اللي فهمت غلط كل مباراة خماسي بنقول النتيجة بطلوا افتراء".

نجوم الزمالك يردون

من جانبه أكد طارق يحيى في تصريحات خاصة أن الأمر تم تفسيره بمحمل خطأ، لأن نجوم الزمالك يخوضون مباريات كرة خماسية، والقصة أن فريقا يقوده طارق مصطفى لم يكن يفوز خلال الفترة الأخيرة، وعندما فاز أشار لاعبو الفريق بالخمسة دون أن يكون هناك أي غرض من وراء هذه الإشارات.

وتابع يحيى قائلاً: "فريق طارق مصطفى قرر الاحتفال بهذه الطريقة وتم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا فعلت ذلك من قبل عندما حققت الفوز عليه، والأمر على سبيل الدعابة بيننا، لكن البعض يحاول إشعال الفتنة من خلال استخدام هذه الصور وتفسيرها بشكل خاطئ على أهوائهم وأغراضهم الشخصية المريضة".

في المقابل كشف خالد الغندور أن انتشار الصورة هو الذي أثار الأزمة في البداية، رغم أن هناك عددا من الصور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بأرقام أخرى ولم يتم تفسيرها بهذه الطريقة.

وتابع الغندور: "باختصار شديد فريق طارق مصطفى فاز بخماسية على فريق طارق يحيى، وأشرنا بعلامة النصر بفارق الخمسة من أجل مداعبة زملائنا الذين خسروا في فريق كابتن طارق يحيى".

واختتم الغندور قائلا: "هذا الموقف يتكرر بعد كل مباراة ولهذه المجموعة، وسبق أن حدث بطرق ونتائج مختلفة، لكن هناك من يرغب في إثارة الفتنة وصناعة أزمات وهمية فقط خاصة أن هناك لاعبين معنا يشاركون في الخماسي لعبوا لأندية أخرى".

حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كشف النقاب في تصريحات إذاعية حول أن هناك جروبا خاصا بهذه المجموعة من اللاعبين على الـ"واتس آب" يتم خلاله تداول مثل هذه الصور على سبيل الدعابة، خاصة أن هذه المباريات دائمًا ما تكون مثيرة، مشدداً على أنه لا صحة لما أثير عن وجود غرض من وراء هذه الصورة مثلما تردد.اقرأ أيضًا.. غضب أهلاوي من سخرية نجوم الزمالك بعد الخمسة (فيديو)

