الامارات | كورنادو نجم الجولة الـ 20 في «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو نجم الجولة الـ 20 في «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر تصويت الجمهور على «نجم الجولة» الـ20 من دوري الخليج العربي، الذي تجريه شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية، عن فوز لاعب سط الشارقة، إيجور كورنادو، بالمركز الأول، بعد أن نال 560 صوتاً، فيما حل محترف شباب الأهلي، لوفانور، ثانياً بـ438 صوتاً، وجاء ثالثاً بـ333 صوتاً لاعب دبا الفجيرة، خالد عبدالله، ورابعاً لاعب النصر، طارق احمد، بـ229 صوتاً، وخامساً ليوناردو من الجزيرة بـ128صوتاً، بينما جاء لاعب دبا، صابر خليفة، سادساً بـ180 صوتاً، وبـ13 صوتاً احتل لاعب عجمان، عادل هرماش، المركز السابع. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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