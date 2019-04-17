الامارات | عبدالله حسن يشارك في المؤتمر الآسيوي لمحاضري المدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حسن يشارك في المؤتمر الآسيوي لمحاضري المدربين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح اتحاد كرة القدم، رئيس قسم التدريب في الاتحاد، المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبدالله حسن، للمشاركة في المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 16 إلى 18الجاري.
وستناقش جلسات المؤتمر، خلال فترة انعقاده، مجموعة من الجلسات، تتضمن مستحدثات التدريب في آسيا وفقاً لقواعد وإرشادات تدريب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعملية تطوير مدربي آسيا للغد، إضافة إلى مناقشة التوجهات العالمية في هذا الشأن، وعقد جلسات نقاش جماعية لتبادل المقترحات والأفكار والخبرات.
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