الامارات | «الأولمبية» تكشف تفاصيل الأولمبياد المدرسي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تكشف تفاصيل الأولمبياد المدرسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، في الساعة 12:30 من ظهر اليوم، بمقرها في دبي، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل انطلاق النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي، الذي تنظمه للعام السابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يستهدف اكتشاف المواهب الطلابية من مختلف مدارس الدولة، ويسلط الضوء على الألعاب الفردية المختلفة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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