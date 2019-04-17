الامارات | «تحدي حتا للكاياك للسيدات» ينطلق 27 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي حتا للكاياك للسيدات» ينطلق 27 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة الذي يخصص للسيدات فقط، يوم 27 الجاري، في منطقة حتا، ويتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها».

ويتضمن السباق، الذي يتم تنظيمه برعاية شركة حتا للكاياك، المنافسة في التجديف لمسافتين، الأولى 700 متر والثانية لمسافة 1.2 كيلومتر، داخل مياه سد حتا.

وقالت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، لمياء عبدالعزيز خان: «يأتي تنظيم هذا الحدث المميز في منطقة حتا ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز النشاط الرياضي بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، من خلال فعاليات وبرامج متنوعة من شأنها دعم المرأة وتمكينها رياضياً، في إطار استراتيجية المجلس»، مضيفة أن هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، تدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية من الطراز الأول».