الامارات | الأميركي شافيل الرابح الأكبر في «السباق إلى دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الأميركي، زاندر شافيل، خطوات كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بفضل النتائج التي حققها في بطولة الماسترز الأميركية العريقة للغولف، في نسختها الـ83، إذ تقدم إلى المراكز الـ10 الأولى في ترتيب الموسم الحالي، بعدما حقق الوصافة في البطولة متأخراً بفارق ضربة واحدة عن أسطورة الغولف، تايغر وودز، الذي حقق اللقب ليرتدي السترة الخضراء الشهيرة للمرة الخامسة في ملعب أوجوستا الوطني. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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