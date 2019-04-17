الامارات | الرشيدي يعانق ذهبية «الإسكيت» في مونديال العين للرماية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة كأس العالم لرماية الأطباق «العين 2019»، التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، خلال الفترة من الثالث وحتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة 71 دولة.
وشهد نهائي رماية الأطباق من الأبراج فوز الرامي الكويتي، منصور الرشيدي، بالميدالية الذهبية، بعد منافسة شرسة مع الدنماركي المخضرم هانسن، صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، والأسترالي بيتر صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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