الامارات | إيطاليا تكتسح ميداليات «دولية فزاع للقوس والسهم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت إيطاليا ترتيب جدول الميداليات، مع ختام النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 20 دولة. وحققت إيطاليا سبع ميداليات بواقع ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين، علماً بأن 12 دولة كانت في قائمة الميداليات، حيث جاءت في المركز الثاني بريطانيا التي كسبت ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية، وتساوت في العدد معها كوريا التي كسبت ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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