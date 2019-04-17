الامارات | تين كات يطلب من الوحدة «رد الدين» إلى أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يطلب من الوحدة «رد الدين» إلى أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي، عندما يلتقي الوحدة، الساعة 5:55، في الجولة الـ21 على استاد شباب الأهلي في العوير، والاستمرار في مطاردة المتصدر الشارقة، بينما يأمل مدرب «العنابي»، الهولندي هينك تين كات، أن يرد الدين إلى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي تفوق عليه في نهائي كأس الخليج العربي الشهر الماضي.

ويعد هذا الانتصار هو أول فوز للأرجنتيني أروابارينا على تين كات، خصوصاً أن المدرب الهولندي لم تسبق له الخسارة أمام «الفاسكو»، عندما كان تين كات مدرباً للجزيرة، وأروابارينا يقود الوصل، قبل أن يكسر الأرجنتيني العقدة مع شباب الأهلي في الكأس.

ويركز «فرسان دبي» على الحفاظ على الوصافة، التي انفرد بها الجولة الماضية، بعد تعثر العين بالخسارة من عجمان برباعية نظيفة، ليرتفع رصيد شباب الأهلي إلى 41 نقطة، مقابل 38 لـ«الزعيم»، بينما يأمل «فرسان دبي» أن يواصل الضغط على المتصدر الشارقة (50 نقطة)، على أن ينتظر هدية من العين الذي يواجه «الملك» في مباراة فاصلة في المنافسة على لقب الدوري.

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ويخوض شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري، على العين واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والوصل، إذ يسعى الفريق إلى مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على «العنابي» ثم الإمارات في الجولة المقبلة، حتى يكون جاهزاً بأفضل طريقة لمواجهة الظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة 29 الجاري.

في المقابل لا يعيش الوحدة أفضل فتراته، بعدما تعثر في آخر جولتين بالتعادل مع الظفرة 1-1، والخسارة من النصر 2-1، ما أسهم في تراجع «العنابي» إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة، وتقدم بني ياس إلى الخامس برصيد 33 نقطة.

ورغم أن الوحدة يقدم عروضاً قوية في أبطال آسيا بتحقيق الفوز على الاتحاد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى الريان القطري في عقر داره بهدفين مقابل هدف، لكن «العنابي» لم يظهر في الدوري بالمستوى نفسه، وتراجعت نتائجه، خصوصاً أن تركيز الجهاز الفني بات على التأهل إلى دور الـ16 في البطولة القارية، بينما أصبح أقصى طموحاته في الدوري هو المنافسة على المركز الثالث، والحصول على فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

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