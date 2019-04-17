الامارات | منصور بن زايد يكرّم أصحاب الإنجـازات الرياضية لعام 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يكرّم أصحاب الإنجـازات الرياضية لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبحضور سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، خلال الاحتفال السنوي الـ13، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، أمس، في قاعة «أرينا مبادلة» بأبوظبي.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاحتفال، الذي أقيم تحت رعايته، سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، «الشخصية الرياضية» لعام 2018.

وتم خلال الحفل تكريم وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما المزروعي، إضافة إلى 516 رياضياً مكرّماً مثلوا 28 اتحاداً رياضياً، نجحوا خلال العام الماضي في تحقيق 582 ميدالية، كان للذهب منها النصيب الأكبر، بجانب تكريم مهرجان الشيخ منصور العالمي للخيول العربية و13 حكماً، إضافة إلى ثلاثة من القيادات الرياضية هم: إبراهيم عبدالملك، ومنذر عبدالله الأزدي، وعلي حميد.

بعد ذلك تم تكريم الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية والاتحادات الرياضية، بما فيها مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كل في منصته، من خلال جولة قام بها سموّ راعي الحفل وكبار الشخصيات، حيث تم التقاط صور تذكارية معهم على منصّات التتويج.

وشهد الحفل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الاتحادات الرياضية، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار.

وضمّت قائمة المكرّمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية 28 اتحاداً هي: البلياردو والسنوكر والمصارعة والجودو والرماية والقوس والسهم والرياضة المدرسية والرياضات البحرية وكرة الطاولة والملاكمة والفروسية والسباق والرياضات الجوية والرجبي والكرة الطائرة والرياضات الجليدية والتنس ورياضة المعاقين والدرّاجات وألعاب القوى ومؤسسات التعليم العالي والجوجيتسو والمواي تاي والكيك بوكسينغ والسباحة وبناء الأجسام واللياقة البدنية والمبارزة والسيارات والدرّاجات النارية والشراع والتجديف الحديث والتايكواندو والغولف والشطرنج والشرطة الرياضي وكرة القدم، ومهرجان الشيخ منصور العالمي للخيول العربية، إضافة إلى الحكام.

الهاشمي: نسعى إلى مواصلة النجاحات

قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، إن «التكريم الذي حظي به أبطال الجوجيتسو، وسام كبير لجميع المنتمين للعبة»، مؤكداً أن «هناك أسباباً عدة وراء هذه الانجازات، أهمها الدعم الدائم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الدعم هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على جميع المستويات، إضافة إلى روح العائلة الواحدة التي تسود اتحاد اللعبة، وكذلك الشركاء من مختلف الجهات، الذين كانوا وراء التفوق والنجاح على جميع الصعد الدولية والقارية والإقليمية».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون دائماً عند حسن الظن بهم في مختلف البطولات، ونحن في الاتحاد نستمع لكل الآراء وأبوابنا دائماً مفتوحة أمام أي رأي يقود إلى التطوّر ومزيد من النجاح».

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وأشار الهاشمي إلى أن «الاتحاد يسعى إلى مواصلة النجاحات في السنوات المقبلة، في ظل العمل باستراتيجية وخطة عمل تهدف إلى مزيد من التفوق على مختلف الصعد».

الريسي: التكريم أكبر حافز لنا

وعد رئيس اتحاد الفروسية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بمزيد من النجاحات الجديدة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الوجود في قائمة المكرّمين بالحفل سيكون أكبر حافز في العام المقبل، مؤكداً أن هذا اليوم أصبح عيداً للرياضيين

وأكد الريسي، لـ«الإمارات اليوم»، سعادته البالغة بوجود اتحاد الفروسية على رأس قائمة المكرّمين كأكثر الاتحادات حصداً للميداليات، مؤكداً أنه إنجاز كبير يتحقق للمرة الأولى بفضل دعم القيادة الرشيدة، والمجهودات الكبيرة التي يبذلها المنتمون لهذه الرياضة التراثية الأصيلة.

الرميثي: مناسبة متجدّدة نحتفي فيها بالإنجازات

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، محمد خلفان الرميثي، أن «هذه المبادرة من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعبّر عن حرص سموّه الكبير على تفوق أبنائه الرياضيين وتميزهم، وتجسّد رؤى سموّه واهتمامه الكبير بمسيرة الرياضة في الدولة، ومناسبة متجدّدة نحتفي فيها بالإنجازات الرياضية، ونتوّج فيها الفائزين بالمبادرة السامية».

وتوجّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بالشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قدم نموذجاً يحتذى به للقيادة الناجحة لخدمة الوطن على مدار 50 عاماً، والوصول به إلى أعلى المراتب، وتحقيق الريادة والعالمية، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعم سموّهم لقطاع الرياضة في الدولة وجهودهم المتواصلة، من أجل تطوير هذا القطاع والارتقاء به نحو الأفضل.

كما توجّه بالشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.