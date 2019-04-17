الامارات | شباب الأهلي يعانق كأس كرة قدم الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعانق كأس كرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي، أمس، لقب كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، بعد الفوز في المباراة الختامية على النصر 3-2، في اللقاء الذي أقيم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وبهذا الفوز حقق شباب الأهلي ثلاثية تاريخية.

وكان شباب الأهلي دشن الموسم بكأس الإمارات، ثم أحرز لقب الدوري، ليختتمه أمس باللقب الأغلى بطولة كأس رئيس الدولة، كما حصل في بداية الموسم على وصافة كأس الاتحاد.

ولم يحتج شباب الأهلي لوقت كثير من أجل التقدم في النتيجة، ليصعب الأمور على النصر في المباراة، حيث سجل له البرازيلي لوكاس، وأحمد حماد (هدفان)، بينما أحرز هدفي النصر عبدالكريم جميل وطاهر حسن. وجاءت المباراة مثيرة في معظم فتراتها، وشهدت تنافساً قوياً بين الفريقين، حتى استطاع شباب الأهلي حسم الأمور لصالحه.

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وفي نهاية المباراة، قام الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خليفة الجرمن، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، بتكريم الفائزين، كما تم تكريم الأسطورة البرازيلية للصالات فلكاو، الذي كان ضيف شرف النهائي.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، في ختام التتويج، لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا أن نشاهد مباراة بهذا الشكل الرائع من القوة والفكر الاحترافي، ومجلس الشارقة الرياضي سيظل داعماً بقوة لكرة قدم الصالات، وسيكون هناك اجتماع للجنة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث تطوير المسابقة بشكل أفضل في الموسم المقبل، ونبارك لشباب الأهلي والنصر وصولهم لهذا الدور المهم، ووجودهم في المباراة النهائية هو فوز للفريقين».

شباب الأهلي جمع هذا الموسم،

في سابقة تاريخية، بين الدوري

وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة.