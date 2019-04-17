الامارات | حمدان بن محمد يشهد تألّق هجن العاصفة في منافسات الثنايا بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألّق هجن العاصفة في منافسات الثنايا بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم العاشر لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيم 30 شوطاً بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية، بحضور سموّ الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضر أيضاً الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن. وتوّج سموّ الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالرموز.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أشواط الرموز المخصصة لثنايا أصحاب السمو الشيوخ، إذ تألقت هجن العاصفة المملوكة لسموه، في الشوط الأول المخصص للبكار المفتوح، بعدما فازت المطية «العزرة» بالمركز الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 11:58:2 دقيقة، وحصلت على كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فازت هجن الرئاسة بلقب الشوط الثاني المخصص للبكار المحليات، عن طريق المطية «زعفرانة» بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 11:59:3 دقيقة، وحصلت على كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

واستمرت الإثارة في شوطي الرموز لمنافسات الجعدان، بعدما فازت هجن الرئاسة بلقب الشوط الثالث المخصص للجعدان المفتوح عن طريق «أشقر»، بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، مسجلاً زمن 12:03:7 دقيقة، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، وعادت هجن العاصفة وفازت بلقب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، عن طريق «وليف» بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً 12:12:5 دقيقة، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

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اما بالنسبة للأشواط التي يحصل الفائزون بها على جوائز عبارة عن سيارات، فشهدت استمرار المنافسة القوية بين هجن الرئاسة وهجن العاصفة، إذ فازت «هملولة» المملوكة لهجن الرئاسة بلقب الشوط الخامس المخصص للبكار المهجنات، بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، مسجلة 12:07:2 دقيقة، بينما فازت هجن العاصفة بلقب الشوط السادس المخصص للجعدان المهجنات عن طريق «شاهين»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً 12:22:8 دقيقة، أما الشوط السابع المخصص للبكار المحليات، فحققت «بشاير» المملوكة لهجن الرئاسة المركز الأول بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلة 12:08:1 دقيقة، ومنحت «الشاهينية» المملوكة لهجن العاصفة المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للبكار المهجنات بقيادة المضمر غياث الهلالي، بـ 12:14:2 دقيقة.

وواصلت هجن العاصفة تألقها في الشوط التاسع المخصص للجعدان المحليات، بفوز «شاهين» بالمركز الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً 12:28:9 دقيقة، بينما أنهى «أصف» سيطرة هجن العاصفة وهجن الرئاسة على الألقاب، بمنحه مالكه الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لقب الشوط العاشر المخصص للجعدان المهجنات، بقيادة المضمر ناجم علي الغيلاني، مسجلاً زمن 12:26:6 دقيقة.

- شهد اليوم العاشر من مهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن، إقامة 30 شوطاً بواقع 14 في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية.