الامارات | «طائرة العين» تؤجِّل تتويج «فرسان دبي» بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة العين» تؤجِّل تتويج «فرسان دبي» بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم فريق العين منافسه شباب الأهلي التتويج بلقب الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، بعد فوزه عليه في لقاء إياب المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، ليقود الحسم العيناوي إلى مباراة فاصلة من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في صالة نادي الجزيرة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على صالة سعيد بن مكتوم «الممزر»، انتهى لصالح شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

جاء الشوط الأول للمباراة متكافئاً من قبل الطرفين، فبعد أن اجتهد أصحاب الأرض في الجزء الأول منه، وكانوا متقدمين بعدد النقاط بوصولهم للنقطة 15، إلا أن شباب الأهلي قال كلمته في ما تبقى من الشوط، مستفيداً من الأخطاء المتكررة للاعبي العين، ما منحه الفوز بالشوط بنتيجة 25-21.

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وانطلق الشوط الثاني بأفضلية عيناوية واضحة، إذ حافظ على فارق أكثر من أربع نقاط طوال الوقت، ما أثر في أداء لاعبي شباب الأهلي، الذين بدا عليهم الاستسلام، وهو ما كان واضحاً في الأوقات الأخيرة من عمر الشوط الذي وصل فيها الفارق إلى تسع نقاط، قبل أن يحسم أصحاب الأرض الشوط لصالحهم بنتيجة 25-15.

وواصل فريق العين أفضليته في الشوط الثالث، رغم الندية الواضحة التي أظهرها فريق شباب الأهلي بداية الشوط، لكن «الزعيم» قال كلمته في ما تبقى من الشوط، ووسع الفارق في بعض أوقاته إلى أكثر من سبع نقاط، قبل أن يحسم الشوط لصالحه بفارق كبير بنتيجة 25-16.

وتسبب تراجع مستوى لاعبي فريق العين في الشوط الرابع في منح لاعبي فريق شباب الأهلي فرصة الفوز بالشوط بنتيجة 25-19، ليقودوا الفريق للشوط الخامس الحاسم، والذي حسمه فريق العين لصالحه بنتيجة 15-12 بصعوبة بالغة، ليقود إلى مباراة فاصلة ستقام على ملعب محايد، يوم الجمعة المقبل، بصالة نادي الجزيرة.

فوز العين فرض على شباب الأهلي خوض مباراة فاصلة على اللقب تقام الجمعة المقبلة.