ميدو يتحدث عن روح لاعبي آياكس في إقصاء يوفنتوس بدوري الأبطال

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وآياكس السابق، عن تأهل الفريق لهولندي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاعبي آياكس جميعهم صغار في العمر والفريق الهولندي يربي لاعبيه دائمًا على عدم الخوف من أي منافس واللعب بشجاعة كبيرة".

وأكمل : "أول كلمة تقال لك عندما تذهب لآياكس أن تلعب بروح، مرتبات لاعبي الفريق يساوى راتب رونالدو فقط".