تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وآياكس السابق، عن تأهل الفريق لهولندي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب يوفنتوس الإيطالي.
وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاعبي آياكس جميعهم صغار في العمر والفريق الهولندي يربي لاعبيه دائمًا على عدم الخوف من أي منافس واللعب بشجاعة كبيرة".
وأكمل : "أول كلمة تقال لك عندما تذهب لآياكس أن تلعب بروح، مرتبات لاعبي الفريق يساوى راتب رونالدو فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يتحدث عن روح لاعبي آياكس في إقصاء يوفنتوس بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.