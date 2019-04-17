تركي آل الشيخ: البطولة العربية ستحمل إسم ملك المغرب

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن النسخة الثانية لكأس العرب، سوف تحمل إسم جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب.
وكان آل الشيخ، قد سبق وأطلق اسم الراحل الشيخ زايد آل نهيان، على أول نسخة لبطولة العرب للأندية الأبطال.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه".
واختتم "2020 النهائي في الرباط الغالية".
ومن المقرر أن تستضيف مدينة العين الإماراتية أول نهائي للبطولة العربية بشكلها الجديد وتحت اسم "كأس زايد" يوم الخميس المقبل بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي.
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