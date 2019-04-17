ثلاثية برشلونة تُنهي معجزات مانشستر يونايتد

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ولاعب برشلونة، فريقه للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين من ثلاثية البلوجرانا النظيفة بمرمى ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في إياب ربع النهائي.

وسجل ميسي الهدفين في الدقيقتين (16 و20)، بينما أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة (61).

وكان لقاء الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف، سجله مدافع اليونايتد لوك شاو بالخطأ في مرماه.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو، غدًا الأربعاء، علما بأن الأول أنهى لقاء الذهاب على أرضه في صالحه، بهدفين نظيفين.