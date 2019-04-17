ميسي يكسر عقدة ربع نهائي الأبطال

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عقدة لازمته لست سنوات في دوري أبطال أوروبا، لم ينجح خلالها في التسجيل خلال مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة منذ ست سنوات.

ولم ينجح ميسي في الوصول إلى شباك منافسي برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، منذ تسجيله أمام باريس سان جيرمان في الدور ذاته عام 2013.

وسجل ميسي هدفي فريقه الأول والثاني أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدقيقتين 16 و20، بإياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأبرز على صعيد الأندية.

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واقتنص ميسي الكرة من أشلي يانج ظهير مانشستر يونايتد، قبل المرور بمهارة من فريد، وسدد بشكل رائع على يمين الإسباني دي خيا مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشرة.

وبعد أربع دقائق فقط، سدد ميسي كرة جديدة لم تكن بصعوبة سابقتها، إلا أنها مرت بغرابة أسفل ذراع الحارس الإسباني، لتسكن الشباك معلنة عن تسهيل مهمة الفريق الكتالوني مبكرًا.

وكان إيميليانو ألفاريز مدرب حراس مرمى مانشستر يونايتد قد اكد في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية أنه استعد مع الحارس دي خيا بشكل خاص لمنع وصول ميسي إلى الشباك في تلك المواجهة.