تقنية الفيديو تُعاند برشلونة.. وميسي يرد بهدفين

حرمت تقنية الفيديو "VAR" فريق برشلونة، من الحصول على ركلة جزاء أمام ضيفه مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى أرضية ملعب "كامب نو" سقط الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة في منطقة جزاء الإنجليز بالدقيقة 11، واحتسب حكم المباراة فيليكس بيريش ركلة جزاء.

ولجأ الحكم بعد ذلك إلى تقنية الفيديو بعد اعتراض لاعبي مانشستر يونايتد على القرار، ليتراجع عن قراره ويلغيه.

وتُشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم برشلونة بهدفين دون رد، سجلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد البلوجرانا.