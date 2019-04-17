ماني: أريد أن أكون أسطورة في ليفربول وبريميرليج

قال السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي أنه يستهدف أن يصبح أسطورة في ليفربول وفي الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام، وأضاف أنه سعيد بكل يوم يقضيه في ناديه الحالي.

ويقدم ماني موسمًا مميزًا بقميص ليفربول، حيث سجل 21 هدفًا في مختلف المسابقات، بينهم 18 هدفًا يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي بريميرليج.

وتحدث ماني عن حلمه بأن يصبح من أساطير ليفربول في حوار مع مجلة النادي الرسمية قائلًا: "بالطبع أتمنى أن أكون أسطورة، ليس فقط في ليفربول، ولكن في بريميرليج، هذا أحد أهدافي، سأفعل كل شىء ممكن لتحقيق ذلك."

وعن تجاوزه 100 مباراة بقميص ليفربول قال ماني: "الوصول لـ 100 مباراة يعني الكثير بالنسبة لي، أن تلعب مثل هذا العدد من المباريات لفريق مثل ليفربول فهذا شىء مذهل."

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وحول الشائعات التي تناولت احتمالات رحيله عن صفوف ليفربول قال النجم السنغالي: "مثلما أقول دائمًا، أنا سعيد للغاية باللعب لمثل هذا النادي، أستمتع بكل يوم أقضيه هنا، وأحاول أن أفعل كل ما بوسعي للمساهمة في تحقيق إنجازات لهذا النادي."

وامتدح ماني مديره الفني الألماني يورجن كلوب قائلًا: "إنه شخص عظيم، يحب جميع اللاعبين، نعم يطلب منا الكثير لكن دون وضع ضغوط علينا، فقط يطالبنا بتقديم أفضل ما لدينا."

وانتقل ماني من فريق ساوثامبتون إلى ليفربول عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في موسم 2016/2017.