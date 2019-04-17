كلوب يعلق على المنافسة بين ماني ومحمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على المنافسة التي تجمع لاعبه المصري محمد صلاح بزميله السنغالي ساديو ماني خلال الفترة الماضية.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بفارق هدف عن ماني صاحب المركز الثالث.

وعلق كلوب على الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو البرتغالي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب الدراجاو، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الألماني: "من الجيد وجود بعض المنافسة الداخلية داخل الفريق، هذا أمر طبيعي في أي فريق ناجح، ولكن اللاعبين يحبون بعضهم بعضا كثيرا".

وأوضح: "لا أعتقد أن محمد صلاح وماني يمتلكون الكثير من المنافسة، فقط هم يحاولون التسجيل أقصى عدد ممكن من الأهداف، ولذا فهذا الموسم إيجابي للغاية".