تقنية الفيديو تبتسم لرونالدو أمام أياكس

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل الدون البرتغالي، هدف يوفنتوس في الدقيقة 28، بعد ركلة ركنية حولها رونالدو برأسه داخل الشباك، وسط سقوط لمدافع أياكس داخل منطقة الجزاء.
وقرر حكم اللقاء، العودة لخاصية تقنية الفيديو، بعد سقوط لاعب أياكس، والاشتباه في حالة دفع من ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.
وأقر كليمن توربان حكم اللقاء، بصحة هدف رونالدو، بعد التأكد من عدم وجود حالة دفع من بونوتشي على لاعب أياكس.
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