الارشيف / اخبار الرياضه

رأس رونالدو تعلو فوق عمالقة دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن البرتغالي ، نجم يوفنتوس الإيطالي، من مواصلة غزواته التهديفية في بطولة .

وسجل رونالدو هدف اليوفي الأول، في شباك أياكس أمستردام الهولندي، خلال المباراة الجارية على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

واستطاع رونالدو تسجيل هدف التقدم لليوفي في منتصف الشوط الأول من ضربة رأسية مثلما فعل في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة (1-1).

 

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن رونالدو أحرز 4 أهداف من ضربات رأسية هذا الموسم في دوري الأبطال.

Advertisements

 

وأشارت الشبكة إلى رونالدو تفوق على كافة الأندية المشاركة في البطولة هذا الموسم، حيث لا يوجد أي فريق سجل أهدافًا من ضربات رأسية أكثر من الدولي البرتغالي.

 

كما أفادت شبكة "أوبتا" بأن الدون نجح في مواصلة هز شباك المنافسين في آخر 7 مباريات خاضها بالدور ربع النهائي، بوصوله إلى هدفه الـ13.

 

وعزز لاعب السابق رقمه القياسي في المسابقة، بعدما وصل إلى هدفه الـ126، إذ أحرز 65 منها في الأدوار الإقصائية، أكثر من أي لاعب آخر على مدار التاريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رأس رونالدو تعلو فوق عمالقة دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا