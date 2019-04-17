رأس رونالدو تعلو فوق عمالقة دوري الأبطال

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، من مواصلة غزواته التهديفية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدف اليوفي الأول، في شباك أياكس أمستردام الهولندي، خلال المباراة الجارية على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف التقدم لليوفي في منتصف الشوط الأول من ضربة رأسية مثلما فعل في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة (1-1).

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن رونالدو أحرز 4 أهداف من ضربات رأسية هذا الموسم في دوري الأبطال.

Advertisements

وأشارت الشبكة إلى رونالدو تفوق على كافة الأندية المشاركة في البطولة هذا الموسم، حيث لا يوجد أي فريق سجل أهدافًا من ضربات رأسية أكثر من الدولي البرتغالي.

كما أفادت شبكة "أوبتا" بأن الدون نجح في مواصلة هز شباك المنافسين في آخر 7 مباريات خاضها بالدور ربع النهائي، بوصوله إلى هدفه الـ13.

وعزز لاعب ريال مدريد السابق رقمه القياسي في المسابقة، بعدما وصل إلى هدفه الـ126، إذ أحرز 65 منها في الأدوار الإقصائية، أكثر من أي لاعب آخر على مدار التاريخ.