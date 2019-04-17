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روما يحذر لاعبيه من مطرب الصورة الملعونة

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منع نادي روما الإيطالي لاعبيه من التقاط أي صور مع المطرب الكندي الشهير أوبري دريك جراهام، والشهير بـ "دريك".

 

ونشر الحساب الرسمي لفريق العاصمة الإيطالية عبر "تويتر" تغريدة ساخرة، منع فيها لاعبيه بشكل رسمي من التقاط أي صور مع "دريك".

 

وكان "دريك" قد نشر صورًا مع العديد من اللاعبين قبل مباريات حساسة لفرقهم، وبعدها مباشرة تلقت هذه الفرق خسائر مريرة، وهو ما اعتبره روما بمثابة "نحس" وطالب من لاعبيه تجنبه.

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ونشر دريك صورة تجمعه بجادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، وتلقى بعدها أسود الفيستيفال خسارة ساحقة أمام بايرن ميونخ بخماسية نظيفة.

وتكرر نفس الأمر مع سيرجيو أجويرو وبول بوجبا لاعبا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليخسر الفريقان في مباراتي الذهاب للدور ربع النهائي من ، أمام توتنهام وبرشلونة، على الترتيب.

 

ويسعى روما خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المركز الرابع في ، من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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