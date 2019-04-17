شكرا لقرائتكم عامر حسين: الأمن طلب تأجيل مباريات يوم 20 أبريل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنه المسابقات لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، أن الأمن أرسل إخطار لنا بتأجيل مباريات يوم 20 أبريل. صرح عامر حسين لقناة اون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر أن الأمن ارسل إخطار بتاجيل مباريات يوم 20 أبريل لانشغال الأمن بتغطيه انتخابات الاستفتاء على التعديلات الدستورية . Advertisements وأكد عامر حسين ان من واجبنا الوقف بجانب الامن وقومتا بالفعل بتقديم مباراة 24 ساعة بينما الثانية ستقام يوم 25 ابريل . وتابع رئيس لجنة المسابقات انه سيرسل للامن اثتسنا لمباراة الزمالك مع بيراميدز لانشغال القلعة البيضاء بالبطولة الافريقية يوم 28 من ذات الشهر.

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