شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن شرط رفع عقوبة الـ 10% عن نجوم الدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عدد من لاعبي الأهلي البدلاء جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، لمعرفة حقيقة الخصومات التى وقعها مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب على الفريق عقب الهزيمة أمام صن دوانز بخماسية نظفية والخروج من البطولة الأفريقية.

ورغم مطالبة عبدالحفيظ اللاعبين بالتركيز فى المستقبل، وتقبل قرارات المجلس ، الا أن اللاعبين أكدوا لمدير الكرة أن قرارات المجلس منطقية ، ولكن يجب أن تطبق على اللاعبين المشاركين فى المباراة فقط ، وهو ما دفع مدير الكرة لتأكيد على أنه سيتحدث مع الإدارة فى هذا الشأن ولكن بشرط استمرار الانتصارات فى الدوري وتحقيق فارق فى النقاط مع الزمالك وبيراميدز.

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كانت إدارة الأهلي قد قررت خصم 10% من عقود جميع اللاعبين، بعد توديع الفريق لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتفعيل القرار فورآ وابلاغ اللاعبين به.

وودّع الأهلي بطولة أفريقيا بعد الفوز بهدف "يتيم" سجله وليد أزارو حيث سبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة