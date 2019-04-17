شكرا لقرائتكم 10 قرارات لـ "الكاف" فى الاجتماع الأخير بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" العديد من القرارات الهامة عقب اجتماعها الأخير الذى عقد مؤخرا فى القاهرة.

أعلن الاتحاد الأفريقى عبر موقعه الرسمى القرارات العشرة مساء الثلاثاء، والتى انتهت إليها اللجنة التنفيذية بالكاف على رأسها زيادة جوائز كاس أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 21 يونيه حتى 19 يوليو.

وجاءت قرارات الكاف كالتالي

- إقالة الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عمرو فهمي بسبب سوء السلوك وتعيين معاد حجي ، الأمين العام الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

- إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية

- إعداد خريطة طريق فيما يتعلق بكأس أمم أفريقيا مصر 2019

- في أعقاب الدعوة إلى تقديم عطاءات بشأن إسناد حقوق التلفزيون للأرض الحرة على الهواء للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ، تم الإبقاء على عرض الاتحاد الأفريقي للإذاعة (AUB) في ظل ظروف معينة لمناقشتها بين الطرفين.

Advertisements

- الموافقة على عضوية لجنة الحوكمة بعد تصديق تصدق الجمعية العامة على تعيين الرئيس ونائب الرئيس.

- الموافقة على قرار زيادة المنحة المخصصة للاتحاد الوطنية الوطنية التابعة من 100000 دولار إلى 200000 دولار

- الموافقة على زيادة الجوائز المالية لكأس أفريقيا مصر 2019

- منح الكاميرون حقوق استضافة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2020 بدلا من إثيوبيا

- وافقت اللجنة التنفيذية على اقتراح من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم منتدى الحوكمة للجمعيات الأعضاء في أبيدجان ، كوت ديفوار في أكتوبر 2019

- الإشادة بأداء الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد نجاح قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمنطقة الأهرامات والاجتماعات الأخيرة استعدادا للبطولة.