شكرا لقرائتكم رمضان صبحي مهدد بالغياب أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي مران فريقه المغلق اليوم من منتصفه، بعد شكواه من ألام في العضلة الأمامية.

وفضل رمضان صبحي عدم المجازفة، وإجراء اشعة قبل العودة مجددآ للمشاركة في تدريبات الأهلي، ليحيط الغموض حول موقفه من اللحاق بمواجهة بيراميدز المرتقبة المقرر إقامتها بعد غدآ الخميس في الدوري العام.

في الوقت الذي بدأ الجهاز الفني سريعا في تجهيز الأنجولي جيرالدو تمهيدآ للدفع به بشكل اساسي في مواجهة بيراميدز تحسبآ لغياب رمضان صبحي.

في الوقت الذي غاب علي معلول عن المران بعد شكواه من الام في العضلة الضامة ليجري اللاعب اشعة تؤكد سلامته ومعاناته فقط من اجهاد في العضلة الضامة.

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