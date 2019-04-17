شكرا لقرائتكم شيكابالا يستنجد بالإسماعيلي والمصري خوفا من مقلب االزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح محمود عبدالرازق شيكابالا خطوط اتصال مع عدد من الأندية المصرية للانضمام إلى أحدها فى حال تعثر عودته للقلعة البيضاء مرة أخري. كان الزمالك قد أعلن عن عودة شيكابالا بداية من الموسم المقبل بعد فسخ تعاقده مع نادى أبولون اليوناني ، ولكن عدم تواصل مسئولى الأبيض مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة ، جعل الفهد الأسمر يشعر بالقلق ، ويبدأ فى التواصل مع أندية الإسماعيلي والمصري للاتفاق مع أحدهم للانضمام مع بداية الموسم الجديد خوفا من تراجع الزمالك عن ضمه.

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