شكرا لقرائتكم أجواء حماسية تسيطر على معسكر الأخضر استعداداً لمونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، والممتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى المنتخب حصة صباحية، يوم الثلاثاء، على ملعب نادي ضمك ، ركز خلالها الجهاز الفني على تمرين التمركز وإغلاق المسارات في الثلث الأول، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية التي أقيمت على ملعب نادي المصيف على مران تكتيكي بهدف البناء من الخلف مع الحلول.

ويعتبر المعسكر الحالي المحطة قبل الأخيرة في إطار تحضيرات الأخضر الشاب لخوض مونديال بولندا، ويشهد معسكر الأخضر أجواء مميزة بين الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بداية من الفندق مرورا بملاعب التدريبات ووصولا إلى العيادة الطبية.