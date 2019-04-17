نتائج باريس المحبطة تدفع قطر إلى البحث عن فريق آخر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن قطر ترغب في شراء ناد متواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمنافسة به في دوري أبطال أوروبا مستقبلا، بعد الفشل الذي حققه باريس سان جيرمان المملوك لقطر في منافسات دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة البريطانية، يوم الثلاثاء، إلى أن أندية أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز ونوتنغهام هي الفرق التي ترغب قطر في شرائها.

مبابي وكافاني لاعبا باريس سان جيرمان

وأضافت: يبحث مالكو باريس سان جيرمان في فكرة شراء ناد جديد وفقا للأخبار والتقارير الصحافية، وكان القطري ناصر الخليفي اشترى باريس سان جيرمان في 2011، وأنفق 800 مليون جنيه إسترليني "أكثر من 104 مليارات دولار" على شراء اللاعبين، من بينهم 336 مليون جنيه إسترليني "438 مليون دولار" على البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

ورغم الأموال الباهظة التي دفعتها قطر عن طريق ناصر الخليفي، إلا أن باريس سان جيرمان فشل في الفوز بدوري الأبطال، وكان أفضل ترتيب وصل إليه ربع النهائي، في حين خرج الموسم الحالي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وقالت "ذا صن": يبحث الخليفي عن دخول كرة القدم الإنجليزية، في سبيل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وقد لا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتواجد ناديين في مسابقة الأندية الأوروبية ، مثل دوري الأبطال وبطولة الاتحاد الأوروبي، عندما يكونان تحت استحواذ مباشر أو غير مباشر من قبل كيان واحد، وإذ ما أصبح النادي الإنجليزي الذي يفكر القطريون في شرائه متواجدا في بطولة أوروبية، فإنهم سيبحثون عن هيكلة جديد لملكيته.

ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان

ولفتت الصحيفة إلى أن قطر تطمح لشراء ناد يمتلك قاعدة جماهيرية، وضخ الأموال فيه من أجل أن يصبح فريقا مهما ومنافسا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشلت قطر في مشروع باريس سان جيرمان، التي سعت عبره لخلق فريق قوي في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث بعد أن تحولت ملكية النادي الفرنسي صوب قطر، خرج الفريق من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2011/12، وبعدها فشل في أربع نسخة ممتالية من تجاوز عقبة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج من البطولة من دور الـ16 في الموسم الحالي.

سيرجي ريبرتو مسجلا الهدف التاريخي في مرمى باريس سان جيرمان

وعجز القطريون عن إعادة باريس سان جيرمان إلى المنصات الأوروبية من جديد، لاسيما أنه توج في 1996 بكأس الكؤوس الأوروبية ولقب السوبر الأوروبي أيضا، ونال بطولة إنترتوتو في 2001.

وتعرض باريس سان جيرمان لأكبر هزيمة في الألفية الجديدة تحت المالك القطري، بعد أن خسر أمام برشلونة 6-1 في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2016/17، وكذلك في الدوري المحلي بالموسم الحالي أمام ليل 5-1.