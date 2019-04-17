شكرا لقرائتكم غوارديولا: أنا مدرب "فاشل" في دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نفسه بـ"الفاشل" في دوري أبطال أوروبا، وذلك في رد تهكمي على أسئلة الإعلام التي تتمحور حول عدم فوز المدرب الشهير بلقب البطولة القارية منذ 2011.

وفاز غوارديولا باللقب مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011، ولكنه لم يجتز نصف النهائي بعد ذلك، مرة مع برشلونة و3 مرات مع بايرن ميونخ، كما ودع سيتي النسختين الأخيرتين من ثمن النهائي وربع النهائي على التوالي.

وقال غوارديولا رداً على سؤال حول فشله القاري: دوري الأبطال مسابقة صعبة. أنت معرض للفشل في كل مرة. مضيفا بتهكم: أعتذر منكم، أنا فاشل... بصراحة، أنا لم أصل إلى سيتي من أجل الفوز بدوري الأبطال. جئت إلى هنا للعب بالطريقة التي لعبنا بها في الأشهر العشرين الأخيرة.

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وأبرز تصريح للمدرب الإسباني الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مع برشلونة عام 2009، في هذا الشأن كان بعد الفوز الكاسح على شالكه الألماني 7-صفر في اياب ثمن النهائي، حين قال: ما زلنا مراهقين في هذه المسابقة.

ويخوض سيتي لقاء الأربعاء بمعنويات جيدة بعد فوزه السبت في الدوري المحلي على كريستال بالاس 3-1 بفضل ثنائية لرحيم ستيرلينغ وتمريرتين حاسمتين للبلجيكي كيفن دي بروين الذي سيلعب أساسيا بشكل شبه مؤكد بعد أن دخل بديلا ذهابا على غرار الألماني ليروي سانيه.

ومن جهة توتنهام، الحالم بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 1961-1962 حين انتهت مغامرته الأولى في المسابقة على يد بنفيكا البرتغالي، يأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ألا يتأثر الفريق بغياب هدافه هاري كاين بسبب إصابة تعرض لها ذهابا في الكاحل الأيسر الذي ابتعد بسببه نحو شهر في مطلع العام.

في اختباره الأول بعد اصابة كاين، حقق السبت في الدوري المحلي أمام هادرسفيلد فوزا كبيرا 4-صفر بفضل ثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا.