سنغافورة تتصدر كأس التحدي لسيدات هوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تصدر منتخب سنغافورة بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، ضمن الفئة الأعلى «توب دفيجن» ب6 نقاط، متفوقاً على تايلاند صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وذلك عقب فوزه الثاني على التوالي أمس الأول على نظيره الماليزي بنتيجة 5-2، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية، وبهذه النتيجة بقي منتخب ماليزيا دون رصيد من النقاط. وتقام مباريات البطولة على صالة الرياضات الجليدية بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وفي المستوى الأول ضمن نفس البطولة تجرعت الكويت خسارة قاسية من الفلبين بعشرة أهداف دون رد، وتتساوى الإمارات مع الفلبين برصيد 3 نقاط لكل منهما لحساب نفس المستوى.

وتقام اليوم مباريات الجولة الرابعة من البطولة التي تستمر حتى بعد غد بمواجهات مثيرة، أولهما بين سنغافورة وتايوان في الرابعة عصراً، وثانيهما بين نيوزيلاندا وماليزيا في الثامنة مساءً، فيما يلتقي ضمن المستوى الأول منتخبا الفلبين والهند في الثانية عشرة ظهراً. ويحصل منتخبنا الوطني على راحة من المنافسات اليوم، بعد أن خاض مباراته أمام الكويت في ساعة متأخرة مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة.