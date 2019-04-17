حمدان بن محمد يشهد عاشر أيام سباقات الهجن في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أمس سباقات اليوم العاشر للهجن العربية الأصيلة ضمن سباقات مهرجان ختامي المرموم للعام 2019 التي تتواصل إثارتها هذه الأيام على تحفة الميادين ميدان المرموم لسباقات الهجن المعروف باسم الميدان الذكي. وجرت السباقات بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، إلى جانب عدد كبير من الملاك والمضمرين الذين شهدوا يوم سباقات الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ خلال الفترة الصباحية.

وأسفرت النتائج عن فوز سمحة وأمجاد والشايبة والمشهر وحفيت وهملولة وشقراء لهجن الرئاسة بقيادة المضمرين محمد بن زيتون المهيري وعلي جميل الوهيبي، وكانت شقراء للرئاسة قد حققت أفضل توقيت في الشوط الرابع عشر وشهد فوز شاهين والشاهينية لهجن العاصفة بقيادة مضمر هجن العاصفة المعروف غياث الهلالي وبشاير للشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم.

وفي الفترة المسائية، أسفرت النتائج عن فوز العاصفة بنصف الألقاب وحازت كل من العذرة التي حققت أفضل توقيت في الشوط الأول خلال الفترة المسائية عندما قطعت المسافة المقررة في ١١ دقيقة و٨٥ ثانية و٢ جزء من الثانية، وفاز وليف وشاهين والشاهينية كما فاز هجن الرئاسة بالمركز الأول خمس مرات في الفترة المسائية عن طريق زعفرانة واشقر وهملولة وبشاير، وفاز منحاف لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمركز الأول في الشوط الخامس عشر.