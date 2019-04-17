شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد فاصلة دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد كرة اليد أن تكون المباراة الفاصلة في دوري اليد بين شباب الأهلي المنفرد بالصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة يوم 23 إبريل الجاري على ملعب صالة نادي الوصل.
وأعلن الاتحاد موعد الفاصلة، رغم أن هناك مباريات متبقية لكل فريق، حيث يلتقي شباب الأهلي مساء اليوم مع النصر، ويحل الشارقة ضيفاً على الوحدة، ويلتقي الشارقة في الأسبوع الأخير مع الوصل، ويظل تعثر أحد المتصدرين سواء بالخسارة أو التعادل أمراً وارداً.
وكانت مباريات أمس الأول قد أسفرت عن فوز النصر على العين 28-25 والوصل على بني ياس 31-16 والجزيرة على الوحدة 29-20 والشارقة على الظفرة 36-20.
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