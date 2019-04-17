نهيان بن زايد: الجائزة ثمرة رحلة عطاء ومثابرة للوطن الغالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن خدمة الوطن شرف وواجب نفخر ونعتز به في كل حقبة ومسيرة، مبيناً أن جائزة الشخصية الرياضية لعام 2018 تمثل رحلة عطاء ومثابرة وإخلاص بحق الوطن الغالي وقيادته الرشيدة التي تؤمن إيماناً مطلقاً برعاية الشباب باعتبارهم محور الحياة المتقدمة ونصف الحاضر وكل المستقبل من خلال الاهتمام بهم واستثمار طاقاتهم وتوفير كافة المنصات لتحقيق تطلعاتهم، بما يقودنا نحو أعلى مراتب الإبداع والتميز والتفوق الدائم بين الأمم.

وقال سموه: «فخورون بهذه الجائزة القيمة التي أتت نتاج الدعم السخي والاهتمام الكبير ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقطاع الرياضة».

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وأضاف: «الوطن الذي تقوده قيادة فذة حكيمة ووفية لعهدها وملهمة لشعبها، سيقودنا حتماً لترجمة الأهداف التنموية في كافة القطاعات لمنجزات وطنية مهمة تحفظ للوطن نجاحاته المعروفة وتعزيز مكانته الريادية بطليعة دول العالم بصلابة وقوة».

وتوجه سموه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تثميناً لدعمه المسيرة الرياضية ولرعايته الحفل السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية.

وتابع سموه: «في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للحركة الرياضية غدت الإمارات إحدى الوجهات العالمية الرياضية، عبر استضافة واحتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت الإمارات ملتقى الأبطال من نخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، بجانب دعم خطط رفع الوعي المجتمعي بأهمية ودور الرياضة عبر تنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة والمسابقات والبرامج والندوات والمؤتمرات والوصول لكافة الفئات، من أجل ترسيخ مكانة الرياضة كنمط صحي للحياة اليومية لأفراد المجتمع الإماراتي».