شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبرنامج الربيع الرياضي في نادي بالرميثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي بالرميثة الرياضي بنجاح برنامج الربيع الذي أقيم على مدار ثلاثة أسابيع، وشهد نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 200 مشارك من مرحلة البراعم حتى الشباب.
وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة والمتنوعة، التي ناسبت هوايات الناشئين، بدءاً من تحفيظ القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية والفعاليات الرياضية، التي تضمنت بطولة في كرة القدم والسباحة والتايكواندو والألعاب القتالية بمختلف أنواعها، بجانب الأنشطة الترفيهية التي تتضمن الألعاب الإلكترونية والألعاب المائية والكرة الصابونية.
وأشاد الدكتور عادل بالرميثة، رئيس مجلس إدارة النادي، بنجاح فعاليات البرنامج، واعتبره استكمالاً لنجاحات البرامج السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ختام ناجح لبرنامج الربيع الرياضي في نادي بالرميثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.