ختام ناجح لبرنامج الربيع الرياضي في نادي بالرميثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي بالرميثة الرياضي بنجاح برنامج الربيع الذي أقيم على مدار ثلاثة أسابيع، وشهد نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 200 مشارك من مرحلة البراعم حتى الشباب.

وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة والمتنوعة، التي ناسبت هوايات الناشئين، بدءاً من تحفيظ القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية والفعاليات الرياضية، التي تضمنت بطولة في كرة القدم والسباحة والتايكواندو والألعاب القتالية بمختلف أنواعها، بجانب الأنشطة الترفيهية التي تتضمن الألعاب الإلكترونية والألعاب المائية والكرة الصابونية.

وأشاد الدكتور عادل بالرميثة، رئيس مجلس إدارة النادي، بنجاح فعاليات البرنامج، واعتبره استكمالاً لنجاحات البرامج السابقة.